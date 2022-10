Stadt Höxter präsentiert sich Millionenpublikum bei RTL

In der Krise stellen sich Kommunen vielen Herausforderungen: Wie die Stadt Höxter damit umgeht, wurde von RTL-Journalisten Thomas Präkelt jetzt beleuchtet. „Der Bericht wurde sowohl in den RTL-News-Formaten Punkt 6, Punkt 12, RTL-Aktuell sowie dem Nachtjournal ausgestrahlt. Ferner lief er beim Nachrichtsender ntv und konnte somit eine große Reichweite erzielen“, teilt die Stadt mit.

Wie die Stadt Höxter die Unterbringung von Flüchtlingen gewährleistet, mit gestiegenen Energiekosten umgeht und Investitionen tätigt, um die Stadt als Standort für Fachkräfte attraktiv zu machen, wurde von RTL-Journalist Thomas Präkelt beleuchtet.

„Auf seiner Deutschlandreise war er in der vergangenen Woche mit einem Kamerateam in der Stadt. Bürgermeister Daniel Hartmann und Baudezernentin Claudia Koch gaben einen Einblick in die aktuelle Situation und einen Ausblick auf die bevorstehende Landesgartenschau im kommenden Jahr“, erläutert Stadtsprecher Markus Finger.