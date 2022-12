Stadt Höxter: „Werbung ist erst ab 15. Dezember möglich“

Höxter

„Circus hat Zirkus mit der Stadt“. Das Thema war in den vergangenen Tagen Stadtgespräch in Höxter und in den Ortschaft. Um auf ihr Weihnachts-Gastspiel in Höxter aufmerksam zu machen, hatten die Artistenfamilien vom Circus Trumpf/Circus Manjana ihre Plakate an Zäunen, auf Privatgrundstücken, frühzeitig aufgehängt. Die Stadt schickte den Bauhof los und ließ alle Plakate abnehmen, was die Circus-Leute verärgerte, weil sie die Reaktion für unangemessen hielten und auf Holzminden und Paderborn verwiesen, wo ihre Plakate hängen blieben. Die Stadt Höxter gab zum Fall jetzt eine Stellungnahme ab.

Von Michael Robrecht