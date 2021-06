Stadt kann „Horror-Haus“ endlich kaufen und abreißen

Die Deutsche Presseagentur meldete am Sonntagvormittag: „Dem Verkauf des Grundstücks durch das Land Nordrhein-Westfalen an die Kommune in Ostwestfalen steht nichts mehr im Weg. Das sagte ein Sprecher des Justizministeriums in Düsseldorf.“

Das Haus in Bosseborn hatte mehrfach weltweit für Schlagzeilen und umfangreiche Berichterstattung in den Medien gesorgt. Auf dem Grundstück waren jahrelang mehrere Frauen von einem Paar missbraucht und gequält worden. Zwei der Opfer starben an ihren schweren Verletzungen. Eine Leiche wurde zuerst tiefgefroren, dann zersägt und später verbrannt. Eine Frau starb im Krankenhaus. Im Prozess um die Taten wurden weitere grausame Details bekannt. So kam das Haus zu seinem Namen.

Nach einem Prozess um illegalen Drogenanbau in dem Haus durch den späteren Besitzer, einem Dachdecker, wurde das Grundstück von der Justiz des Landes NRW eingezogen. Unglaubliches war passiert: Monatelang nach den Verbrechen des Horror-Paares stand das Gebäude leer und verfiel. Anfang Februar 2017 kaufte dann ein Schotte (50) aus einem Nachbarort das Haus. Er zahlte der Alteigentümergemeinschaft 5000 Euro. Dave M. wollte das belastetet Gebäude renovieren – und später vermieten. Dann im Februar 2017 belegte eine Drogenbande das Haus und zog dreist 1000 Cannabis-Pflanzen auf. Ein halbes Jahr später flog die Drogenbande bei einer Razzia auf. Die Urteile sind inzwischen gesprochen.

Nach Absprache mit der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Hamm und dem NRW-Finanzministerium kann das Grundstück jetzt laut Justizministerium unter Einhalten der Haushaltsregeln zeitnah an die Stadt Höxter verkauft werden.

In Höxter war das „Horror-Haus“ in den vergangenen Tagen erneut ein größeres Thema, weil der Umgang mit dem geplanten Abriss und Kauf im Wahlkampf eine Rolle spielte (wir berichteten mehrfach).

Die Bosseborner möchten die „Grusel-Immobilie“ endlich los werden. Zuletzt gab es bundesweit tätige Eventveranstalter, die geschmacklose „Touren des Grauens“ auch zum „Horror-Haus“ nach Bosseborn anboten. Zudem interessierten sich auch Menschen als Käufer für das Haus, die niemand im Dorf haben wollte. Die Dorfgemeinschaft sah Handlungsbedarf. Der Ortsausschuss forderte schon 2019, dass die Stadt als Käufer in Aktion tritt.

Erleichterung im Ort

Bosseborns Ortsausschussvorsitzender Bruno Kieneke zeigte sich heute Mittag gegenüber dem WESTFALEN-BLATT erleichtert, dass das Thema „Horror-Haus“ in Düsseldorf vom Tisch und eine Entscheidung gefällt worden sei. Das habe zwar gedauert, aber das sei bei Behörden wohl so. Die Bürger im Ort hätten ein großes Interesse, dass das Haus zügig abgerissen werde, sagte der Ratsherr und Ortsausschussvorsitzende, der selbst im Saatweg wohnt. Für Bosseborn sei die Entscheidung wichtig, dass die Hofstelle nicht länger Anlaufpunkt für Personen, die zum Teil von weit her anreisen würden, bleibe. Auch in den vergangenen Wochen seien immer wieder Leute am Haus gesehen worden; manche machten Fotos, andere ständen länger dort.

Mit der Möglichkeit für die Stadt, das Haus zu kaufen, fallen jetzt auch Überlegungen weg, dass die Dorfgemeinschaft viel Geld in die Hand nehmen muss, um das Gebäude zu ersteigern. Das war mehrfach angekündigt worden (wir berichteten). Die Nachricht aus Düsseldorf sorgt an diesem Sonntag wieder bundesweit für Schlagzeilen und umfangreiche Berichterstattungen über das gesamte „Horror-Haus“-Thema.

Kommentar

Dem anhaltenden Sensationstourismus durch Schaulustige muss ein Ende bereitet werden. Dieses Anliegen der Bosseborner ist berechtigt. Die Stadt sollte zügig die Ankündigung umsetzen, das Gebäude zu kaufen und abzureißen. Seit Frühjahr 2016 steht das Horror-Haus im Fokus. Und das Interesse an der „Grusel-Immobilie“ – als die sie unerträglicherweise von schrägen „Reiseveranstaltern“ angeboten wird – wird bleiben: an jedem Jahrestag, in jedem Bericht über ähnliche Fälle. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Darauf hoffen die Bosseborner. Eine grüne Wiese dürfte nicht mehr interessant sein. Nachdenken sollte man auch darüber, wie angemessen an das Verbrechen erinnert werden kann: dezent am bald leeren Grundstück oder auch anderswo im Dorf. Michael Robrecht