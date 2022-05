Stahle will Pfingsten drei Tage feiern

Frei nach dem Titel von Helene Fischers Erfolgsalbum „Farbenspiel“ haben fünf Stahler Vereine - Schützengesellschaft Stahle von 1575, FC Stahle 30, Stahler Blasorchester und Tambourcorps Stahle von 1930 sowie erstmals die Freiwillige Feuerwehr - ein buntes Programm zusammengestellt. Fünf Farben der Vereine, drei Tage farbenfrohes Angebot, und hoffentlich viele begeisterte Besucher – so stellen sich die Stahler Pfingsten vor.

Junge Leute sollen endlich wieder feiern

Von Freitag, 4. bis Pfingstmontag, 6. Juni, soll ein großes Dorffest für die gesamte Ortschaft stattfinden. „Wir freuen uns, den Menschen und besonders den jungen Leuten, endlich wieder ein Zeltfest anbieten zu können. Viele haben das vermisst und viele haben auch angekündigt, dass sie kommen wollen“, sagte Ulf Fiege (Vorsitzender Schützenverein Stahle) bei der Programmvorstellung. Zur großen Gemeinsamkeit im Ort gehört auch, dass sich die Feuerwehr dem „Farbenspiel“ erstmals angeschlossen hat. Die Löschgruppe feiert zudem Pfingsten ihren 90. Geburtstag. Im Rahmen der Kinderbelustigung will die Feuerwehr mit der Kinderfeuerwehr präsent sein, auch um zu zeigen: Wir sind immer da! Auch das Blasorchester feiert einen runden Geburtstag: 130 Jahre wird der Verein alt.

Erinnerung an 2018: der Festumzug. Foto: Frank Spiegel

Ulf Fieger berichtet, dass zu normalen Zeiten am Pfingstwochenende in jedem zweiten Jahr eigentlich das Schützenfest stattfindet – und im Jahr danach die Vereine feiern - eben das „Farbenspiel“.

Motto: "Alle zusammen - ein Fest"

Und so gibt es in diesem ungewöhnlichen Jahr nun eben das erste große Nach-Corona-Fest mit Festumzug am Sonntag. Ulf Fiege berichtet, dass das Motto nicht ohne Grund „Alle zusammen – Ein Fest“ laute. „Alle Vereine gestalten alle Festtage gemeinsam und nicht jeder nur einzelne Tage, was den Zusammenhalt untereinander stärkt.“ Wegen der neuen Feststruktur haben die Vereine auch ihr Fest-Logo und die Farben optisch ineinander verlaufen lassen. 1500 Gäste können im 1000-Quadratmeter-Zelt feiern. Auch Buden werden aufgebaut.

Farbenspiel-Kuchen - hier 2018 beim letzten großen Fest in Stahle. Foto: Frank Spiegel

Besonders angesprochen werden sollen 2022 Kinder und junge Leute, aber auch neue Einwohner von Stahle, die sehr willkommen sind. Neu als Festwirt ist Thomas Hackler aus Höxter, der auch das Gasthaus „Steinkrug“ am Solling betreibt. Er hat sich zum 1. Mai bereits vorgestellt und die „Generalprobe“ in Stahle gut bestanden, wie die Stahler meinen.

Während der Festtage besteht die Möglichkeit zur Buchung eines Shuttleservice von Thomas Hacklers Transportern, den „Hackybris“. Auswärtige werden damit zum Fest gebracht und auch Senioren oder Gehbehinderte in Stahle, die sich anmelden, werden transportiert. Festwirt Thomas Hackler ist unter der Buchungs-Telefonnummer 0173/2501567 als Hol- und Bringservice zu erreichen „Der Fahrservice gilt nicht nur für Feiernde. Ältere Menschen, die am Sonntag am Kaffee- und Kuchenbuffet teilnehmen möchten, sind besonders angesprochen“, sagt Ulf Fiege. Was Vereine alles auf die Beine stellen könnten, das werde das Pfingstwochenende in Stahle zeigen.

Die Vereine zeigen, was sie organisieren können. Foto: Frank Spiegel

Festprogramm über Pfingsten

Samstag, 4. Juni:

14 Uhr Antreten im Festzelt anschließend Festumzug mit Gefallenenehrung

16.30 Uhr Konzert der Musikvereine

18.30 Uhr Großer Zapfenstreich

19.30 Uhr Tanz im Festzelt mit Jens Dreesmann & Band und ab Mitternacht Party für alle mit DJ Francis

Sonntag, 5. Juni:

13 Uhr Treffen der Vereine im Festzelt

14 Uhr Festumzug mit Festrede am Feuerwehrgerätehaus, ab 15 Uhr Kaffee und Kuchenbuffet im Festzelt , danach Zauberer Wernando Putschino

18 Uhr Tanz im Festzelt mit Voice of music und ab 24 Uhr Party für alle mit DJ Roberto Arena

Montag, 6. Juni:

9 Uhr Festgottesdienst im Festzelt

10 Uhr Frühstück mit Konzert durch das Stahler Blasorchester und das Tambourcorps Stahle und ab 14 Uhr Ausklang mit DJ Roberto Arena