Die katholische Kirchengemeinde St. Anna in Stahle trauert um Heinz Überdick. Der aus dem Dorf stammende Priester ist am 18. Januar im Alter vom 86 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.

Heinz oder Heini, wie er in Stahle genannt wurde, ist am 29. Mai 1935 in Stahle geboren worden. Nach den ersten Jahren in der Volksschule Stahle besuchte Überdick zunächst die Realschule in Holzminden-Altendorf. Bereits im Alter von zwölf Jahren verspürte er den Wunsch, Priester zu werden. So wechselte er 1947 auf das Gymnasium St. Xaver in Bad Driburg (Missionshaus), wo er 1955 sein Abitur machte. Nach einer guten, aber strengen Ausbildung begann Heinz anschließend das Studium der Philosophie und Theologie in Paderborn.

Am 22. Juli 1960 wurde er im Hohen Dom zu Paderborn von Erzbischof Lorenz Jaeger zum Priester geweiht. Seine Primiz feierte er in Stahle am 31. Juli 1960 unter großer Beteiligung vieler Stahler Bürger und Vereine. Nach der Priesterweihe war er bis 1974 in Bad Driburg, Dortmund-Scharnhorst, Schwerte und Siegen als Vikar eingesetzt. An der kaufmännischen Berufsschule Siegen unterrichtete er zudem 28 Stunden die Woche Religionslehre. Nach dem Studium der Germanistik und Pädagogik an der Ruhr-Universität in Bochum, das er mit dem Staatsexamen abschloss, wurde er als Studienrat am Ursulinengymnasium in Werl eingesetzt.

Zeitgleich half er in der Seelsorge der Werler Gemeinden mit. Nach 25 Jahren schied er als Studiendirektor aus dem Schuldienst aus und wirkte dann noch einige Jahre als Seelsorger im Gefängniskrankenhaus in Fröndenberg und in der Justizvollzugsanstalt in Hamm. 2005 zog er als Ruheständler nach Wanzkaer (Blankensee) in Mecklenburg-Vorpommern, um sich neuen seelsorgerischen Aufgaben zuzuwenden. Auf allen Stationen seines Lebens wurde Pastor Überdick von seiner Mutter Cäcilia begleitet. Als sie im August 2006 im Alter von 93 Jahren verstarb, zog ihr Sohn nach Westfalen zurück. Seit 2007 lebte er in Körbecke am Möhnesee und unterstützte dort das Pastoralteam.

Seit 2007 lebte er in Körbecke am Möhnesee und unterstützte dort das Pastoralteam

Seine Lieblingsbeschäftigung war das Halten von Vorträgen. Er schrieb fünf Bücher. Aber auch das Wandern und besonders die Musik gehörten zu seinen Hobbys. Ob Horn, Trompete, Cello oder Harmonium, er erlernte all diese Instrumente einst im Internat in Bad Driburg und brachte sie im Dienst für die Kirche mit ein. So musizierte er mit vielen Jugendbands, die er selber gründete und leitete.

Heinz Überdick war nie Pfarrer in Stahle, und doch stand er unzählige Male am Altar der St.-Anna-Kirche, um eine Messe zu feiern und um zu predigen. Jährlich zum Patronatsfest sowie bei der Lobeprozession zur Marienkapelle auf dem Feldberg und wann immer er es einrichten konnte, war er da. Bei diesen Gelegenheiten zu predigen, war ihm eine Herzensangelegenheit.

Überhaupt gehörte für ihn der Weg zur „Mutter Gottes“ in der Kapelle auf dem Feldberg bei jedem Besuch in Stahle dazu. Wann immer er in Stahle gebraucht wurde, als Urlaubsvertretung, bei Hochzeiten oder Beerdigungen, war Heinz Überdick zur Stelle.

Sein silbernes Priesterjubiläum feierte er zum Annafestes 1985 in Stahle. Die auswärtigen Priester erlebten nicht nur ein überfülltes Gotteshaus und eine würdige Prozession, sondern auch die besondere Zuneigung, der sich Heinz Überdick in Stahle erfreute.

In Stahle immer zur Stelle

Auch sein 50-jähriges Priesterjubiläum feierte er 2010 in seinem Heimatdorf unter großer Beteiligung seiner Stahler Freunde, Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Sein diamantenes Priesterjubiläum – oder wie er es nannte „60 Jahre glücklich Priester“ – feierte er 2020 coronabedingt nur im kleinen Kreis in der Kapelle des Sankt-Elisabeth-Wohnheimes in Körbecke unter anderem mit Pfarrer Ludger Eilebrecht, der auch einige Jahre in Höxter als Pfarrdechant tätig war.

In Stahle begann und schloss sich sein Lebenskreis. Am 25. Januar 2022 stand sein Sarg in der St. Anna Kirche in Stahle, als für ihn unter recht großer Beteiligung die Auferstehungsmesse gefeiert wurde. Anschließend wurde Heinz Überdick auf dem Stahler Friedhof beigesetzt.