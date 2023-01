Nach Umbau: Star-Tankstelle neben Weserbrücke in Höxter öffnet

„Aller guten Dinge sind drei“, betont Christoph Unterhalt und schmunzelt. Die Star-Tankstelle in Höxter, direkt an der Weserbrücke gelegen, nimmt nach rund einem Jahr Umbauzeit wieder den Betrieb auf.

Vieles hat sich verändert auf dem Areal. Für den neuen Pächter aus Büren ist es die inzwischen dritte Tankstelle, die er führen wird. „Ich freue mich schon sehr darauf. Und ich muss gestehen, die Stadt Höxter ist sehr schön – irgendwie habe ich mich schon ein wenig in sie verliebt“, gesteht der Chef (45) am Dienstag im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Vor Ort war auch „Sales Manager“ Ralf Schmidt von der „Orlen Deutschland GmbH“. Er sagte dieser Zeitung: „Wir betreiben in Deutschland etwa 580 Tankstellen in Deutschland. Wir als Star-Tankstelle sind und bleiben ein B-Preiser.“