Stefanie Sievers ist neue Leitung der Kita St. Marien in Lütmarsen

Stefanie Sievers ist neue Leitung in der zweigruppigen Kita St. Marien in Lütmarsen. Dorthin ist sie nach vielen Jahren, die sie in der Kita in Tietelsen verbracht hat, gewechselt.

„Der Empfang in Lütmarsen ist für Stefanie Sievers so positiv gewesen und die neue Einrichtung so einladend, dass sie ihrer alten Stelle kaum mehr nachjammert. Dass der erwartete Trennungsschmerz nach dem so positiven Willkommen nicht so schlimm ausfällt, freut alle, Kinder, Team und neue Leitung“, teilt der Gemeindeverband Katholische Kirchengemeinden Hochstift Paderborn mit.

Dass es mit neuer Leitung und viel Motivation noch eine Menge zu tun gibt in Lütmarsen, dessen war sich Detlef Müller, Geschäftsführer der Katholischen Kindertageseinrichtungen Hochstift gem. GmbH, sicher. Bei der Staffelstab-Übergabe an Stefanie Sievers besichtigte der Chef des Kita-Trägers aus Paderborn die im Umbau befindliche Einrichtung. Einige Räume haben dort schon ihre künftige Form gefunden, bei etlichen Dingen müssten noch die Handwerker ran. Das war für Stefanie Sievers auch ein überraschender Effekt ihres Wechsels. „Ich bin nach der Zusage für die neue Stelle erstmals nach Lütmarsen gekommen und habe mir das angeschaut“, berichtet sie. Wenn der Umbau der alten Schule in die zweigruppige Einrichtung dann fertig sei, werde es besonders schön, machte sie sich mit ihrem elfköpfigen Team keine Bange vor den nächsten Monaten. Lange wurde der Umbau geplant, nun müsse es eben Stück für Stück weitergehen, so wie die Handwerker Zeit und Material hätten.

Dass sie sich dann auf einen durchaus langen Lauf mit dem Staffelstab der Leitung einrichten werde, das wünschte Detlef Müller der neuen Leitung. Natürlich gebe es immer eine Menge zu tun, wünschte er Stefanie Sievers, dass sie sich dabei nicht verausgabe und eben kleine Schritte gehe. Aber mit der nötigen Ruhe und Beständigkeit sei das zu erreichen. „Schauen Sie, wohin es gehen soll und nehmen Sie dann Eltern und Kirchengemeinde sowie Ihr Team mit“, freute sich Müller auch darüber, dass wiederum eine Leitungsstelle aus den eigenen Reihen des Trägerverbundes besetzt werden konnte.

„Ein bisschen wie aus Bullerbü“ sei sie sich zu Beginn vorgekommen nach dem Wechsel aus der eingruppigen Kita in Tietelsen, schilderte Sievers ihre ersten Eindrücke. Aber die Aufgabe in Lütmarsen in der Kita mit zwei Gruppen und 36 Kindern sei spannend, sie freue sich dabei auf die Gestaltung all des Neuen. Dass dazu in den nächsten Monaten auch der Umzug der einen Gruppe hoch in den ersten Stock gehört, damit im Erdgeschoss umgebaut werden kann, ist ihr dabei bewusst.