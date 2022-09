Stehende Ovationen: Rat Höxter stellt sich geschlossen hinter Baudezernentin Koch

Rat und Stadtverwaltung haben sich in der Ratssitzung am Donnerstagabend geschlossen hinter Baudezernentin Claudia Koch gestellt. „Die Anschuldigungen des Schützenvereins von 1883 gegen die Stadt Höxter und ihre Baudezernentin Claudia Koch entbehren jeder Grundlage.“ Das stellte Bürgermeister Daniel Hartmann klar.

Der Vorstand des Schießsportvereins habe mit seinen über die Medien erhobenen Vorwürfen eine rote Linie überschritten. Der Baudezernentin Claudia Koch sprach Hartmann sein vollstes Vertrauen aus. Am Bebauungsplan für das Areal in Corvey nahe von Hafen und Weserbogen werde die Stadt festhalten. Derartige Vorwürfe öffentlich zu erheben, das gehöre sich nicht, so der Bürgermeister in einer Erklärung im Rat.

Ratssitzung Höxter am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr: Bürgermeister Daniel Hartmann, die Verwaltung und der Rat stellen sich geschlossen hinter Baudezernentin Claudia Koch, die sich bewegt bedankt. Der Rat weist die Form der Angriffe des Schützenvereins von 1883 auf die LGS-Geschäftsführerin zurück.. Foto: Sabine Robrecht

Die Ratsfraktionen haben zu den Einlassungen des Schützenvereins von 1883 (nicht zu verwechseln mit der Schützengilde von 1595) ebenfalls Stellung genommen. Sie sprechen Claudia Koch ihr Vertrauen als Baudezernentin und LGS-Geschäftsführerin aus. Streitpunkt zwischen Stadt und Verein sind die Bauarbeiten im Zuge des laufenden Ausbaus der LGS-Flächen rund den Weserbogen .

Schießsportverein forderte Rücktritt und wollte Strafanzeige stellen

Der Schützenvereinsvorstand um den Vorsitzenden Christian Sauer forderte sogar Kochs Rücktritt und will Strafanzeige stellen. Das empörte in der Form Politik und Verwaltung. Baudezernentin Koch bedankte sich im Rat bewegt für die klare Positionierung der Politiker und „für die aufbauenden Worte“. Sie bekam sogar „stehende Ovationen “.

Karin Wittrock, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion, bezeichnete das aktuelle Vorgehen des Vorstandes des Schützenvereins von 1883 für „ausgesprochen kontraproduktiv und absolut nicht zielführend.“ Nach dem Brand hätten eigentlich alle geglaubt, es gebe ein gemeinsames Ziel: die Rettung des Schießsportest in Höxter. Günter Wittmann (SPD-Fraktionschef) unterstützte die Erklärung des Bürgermeisters.

Ralf Dohmann, Chef der BfH-Fraktion fragte, warum das „bisher mühevoll Erreichte ohne Rücksicht zertreten werde? Ist es nicht beschämend und kaum an Respektlosigkeit zu überbieten, sich derartig zu verhalten.“ Er forderte den Vorstand des Schützenvereins von 1883 auf, sich zu entschuldigen.