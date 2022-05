Grundschule im Wesertal in Albaxen soll erweitert werden. Der Grund dafür sind die steigenden Schülerzahlen und fehlender Raum für die OGS. Es soll angebaut werden. Derzeit besuchen 157 Schülerinnen und Schüler die Grundschule des Weserdorfes.

Die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Familie, Soziales und Sport haben in ihrer Sitzung am Dienstagabend eine entsprechende Empfehlung an die Verwaltung abgegeben. Den Stand der Planungen stellte Georg Beverungen, der bei der Stadt Höxter für Neubau- und Hochbaumaßnahmen verantwortlich ist, vor. „Die weitere Nutzung der bisherigen Räume im sogenannten Hausmeisterhaus muss aus qualitativen Gründen, die Räume sind zu klein und es werden Kellerräume genutzt, überdacht werden.“