Steinheimer trauern um Ehrenbürger und Möbelunternehmer Heinz Becker 

Als Unternehmer hat Heinz Becker die Steinheimer Wirtschaft repräsentiert und mit großem persönlichen Einsatz zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen und erhalten. Kindergärten, Schulen, das Krankenhaus, die Äthiopienhilfe Steinheim, die Naturschutzgruppen und -verbände wie Ländlicher Raum, die Heinz-Becker-Stiftung im Jahr 2015 und die dann folgende Flüchtlingshilfe und der Steinheimer Tisch sind nur einige der Dinge, die in den vergangenen Jahren Ihre Unterstützung erfahren haben“, zählte Ministerpräsident Hendrik Wüst einige der Institutionen und Gruppen auf, die von Heinz Becker unterstützt worden sind. Um alles das aufzulisten, was er in den Jahren zuvor in den Sport investiert und wo er sich anderweitig noch engagiert habe, werde die Zeit nicht reichen, sagte Wüst und fügte an: „Wer in Steinheim etwas bewegen wollte, wer für die Gemeinschaft ein neues Projekt anstoßen oder ein sinnvolles neu beleben wollte, der wusste, dass man beim Herrn Becker anfragen durfte.“

