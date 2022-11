Steinwüste oder Bepflanzung? Auf Dauer sollen „Gärten des Grauens" verboten werden

Gegen Schottergärten sei kein Kraut gewachsen, meinen manche. Für eine Satzung gebe es keine rechtliche Grundlage, ist aus Rathäusern wie Kommunen wie Rheda-Wiedenbrück zu hören. Und der Städte- und Gemeindebund empfiehlt den Kommunen ein niedrigschwelliges Vorgehen, beispielsweise über eine gute Beratung. Andere Städte stellen „Schottergärten-Jäger“ ein, die wie „Politessen“ Straße um Straße absuchen. Höxter will alle neuen Schottergärten zukünftig verbieten. Aber jetzt noch nicht. Also bleibt ein ökologischer Sündenfall.

Die schwarz-grüne NRW-Landesregierung will das bereits bestehende Verbot der Schottergärten noch einmal nachschärfen. Das kündigte NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) im Sommer an. Klima und Artenvielfalt entschieden sich auch in jedem einzelnen Vorgarten, betonte sie. Zumindest in Neubaugebieten sollten Schottergärten der Vergangenheit angehören. Denn seit 2018 schreibt die Landesbauordnung vor, dass Grundstücksbereiche, die nicht bebaut sind und auch nicht als Zugangswege oder Garagenplätze genutzt werden, „wasseraufnahmefähig zu belassen“ sowie „zu begrünen und zu bepflanzen“ sind. Doch das reicht offenbar nicht aus, um die gesetzlichen Vorschriften rechtssicher in der Praxis umzusetzen. Nach der jetzigen Gesetzeslage fehle eine Grundlage, auf der die Kommunen agieren können, klagt Peter Queitsch vom Städte- und Gemeindebund NRW über das derzeitige Dilemma. „Die Städte und Gemeinden brauchen ein Instrument an die Hand, mit denen sie Steingärten konkret und rechtssicher durch örtliche Gestaltungssatzungen verbieten können, wenn sie dieses möchten.“