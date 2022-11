Sternsinger sammeln  für Kinder und kämpfen für deren Rechte

Die Aktion Dreikönigssingen richtet den Fokus im kommenden Jahr auf Indonesien. Der Inselstaat in Südostasien ist Beispielland der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Auch in Höxter und Boffzen können Mädchen und Jungen wieder Teil dieser segensreichen internationalen Hilfskampagne für Kinder in Not werden. Die Kirchengemeinden der Stadt bereiten das Sternsingen in bewährter ökumenischer Gemeinschaft vor und laden am Montag, 21. November, zu einer ersten Infoveranstaltung ein.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Mittelpunkt der Aktion Dreikönigssingen 2023. Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Diese leidvollen Erfahrungen verletzen die Jungen und Mädchen körperlich und seelisch nachhaltig. Umso wichtiger ist es, Kinder von klein auf zu schützen. Erwachsene müssen deshalb für den Kinderschutz sensibilisiert werden.

Zugleich müssen sie Kinder stärken, indem sie ihnen ihre Rechte vermitteln und sie darin unterstützen, diese einzufordern und ihre Bedürfnisse auszudrücken. In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023, zeigt das Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe der von den Sternsingern gesammelten Spenden Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden. Seit mehr als zwanzig Jahren unterstützt ALIT an mehreren Standorten Kinder, die gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden. Neben der überregionalen politischen Lobbyarbeit für den Kinderschutz setzt sich ALIT in den Dorfgemeinschaften mit Kultur, Sport und Bildung für die Stärkung von Kindern ein. Das Team der Sternsingerzentrale für Höxter und Boffzen stellt die wirkungsvollen Initiativen und Projekte dieses starken Sternsinger-Partners in Indonesien beim ersten Infotreffen am 21. November vor. Beginn ist um 17 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus an der Marienkirche, Brüderstraße 9. „Wir suchen wieder viele Kinder und Jugendliche, die als Sternsinger verkleidet durch unsere Stadt ziehen“, ruft das Team zum Mitmachen auf. „Und wir suchen Erwachsene und Jugendliche, die die Gruppen begleiten.“ Sie alle können mit ihrem Engagement dazu beitragen, den Kinderschutz und die Kinderrechte weltweit zu fördern und auch in Deutschland auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. Außerdem erfreuen sie die Menschen in ihrer Heimatstadt, indem sie ihnen den Segen der Heiligen Nacht und des neugeborenen Erlösers bringen- getreu dem Leitwort, das über jeder Sternsingeraktion steht: „Segen bringen – Segen sein“.

Segen bringen – Segen sein

Die weiteren Termine können sich die potenziellen Sternsingerinnen und Sternsinger notieren: Am Freitag, 6. Januar 2023, 16 Uhr, ist die Gewänderausgabe jeweils in der Dechanei, im Pfarrheim St. Peter und Paul und im Pfarrheim in Boffzen. Um 17 Uhr schließt sich die gemeinsame Aussendungsfeier der Sternsinger in der Kirche St. Peter und Paul in Höxter an. Das Dreikönigssingen selbst ist für Samstag, 7. Januar, terminiert. Start der Aktion ist um 9.30 Uhr in Höxter in der Dechanei sowie im Pfarrheim St. Peter und Paul. In Boffzen ziehen die Sternsinger am Sonntag, 8. Januar, ab 10 Uhr vom Pfarrheim aus durch die Straßen.