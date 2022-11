Stiebel Eltron kauft altes DMA-Areal in Höxter: 300 neue Jobs

Stiebel Eltron arbeitet weiter mit Hochdruck an der Erweiterung seiner Produktionskapazitäten: Jetzt hat das Holzmindener Unternehmen das Areal der ehemaligen Maschinenbaufabrik DMA im benachbarten Höxter erworben.

Das Holzmindener Unternehmen Stiebel Eltron will in Höxter die Wärmepumpenproduktion erweitern. Dafür hat Stiebel Eltron das Areal der ehemaligen Maschinenbaufabrik DMA im Gewerbegebiet „Zur Lüre“ erworben.

Insgesamt ist das Grundstück knapp 15.000 Quadratmeter groß, die bestehende Bebauung bietet rund 4.000 Quadratmeter Produktionsfläche sowie etwa 470 Quadratmeter Bürofläche. „Wir brauchen dringend zusätzliche Kapazitäten in der Wärmepumpenproduktion“, erklärt Geschäftsführer Dr. Kai Schiefelbein.

„Das Gelände in Höxter ist mit den bestehenden Gebäuden ist ein weiterer Baustein in unserer Expansionsstrategie. Geplant ist, dort etwa ab Mitte nächsten Jahres zwei Produktionslinien für Luft-Wasser-Wärmepumpen zu nutzen.“ Bis dahin wird in die komplette Infrastruktur investiert und es werden notwendige Um- und Aufbauten erfolgen.

300 Arbeitsplätze entstehen in Höxter

Bis zu 300 Arbeitsplätze werden auf lange Sicht in Höxter entstehen. „Natürlich wird ein Teil der Mitarbeiter aus Holzminden kommen“, so Schiefelbein, „aber wir suchen auch weiterhin Personal für die Fertigung.“

Für den Standort Höxter habe neben der bestehenden Bebauung, die relativ schnell nutzbar gemacht werden könne, auch die gute Verkehrsanbindung des Standorts im Gewerbegebiet „Zur Lüre“ gesprochen - gerade einmal etwas mehr als fünf Kilometer vom Firmen-Stammsitz in Holzminden entfernt.