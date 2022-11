Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt in Brenkhausen

Die Feuerwehr und die Pfadfinder richten am Samstag, 26. November, in Brenkhausen einen der kleinsten, aber wohl auch gemütlichsten Weihnachtsmärkte im Höxteraner Stadtgebiet aus.

Der Weihnachtsmarkt findet erstmalig im Rahmen der 1200-Jahrfeier der Ortschaft Brenkhausen nicht am Feuerwehrgerätehaus, sondern an der ehemaligen Grundschule, dem Dorfgemeinschaftshaus, statt.

Es soll auch wieder eine Weihnachtstombola geben, bei der nützliche Preise verlost werden. Den Erlös daraus möchten die Veranstalter in diesem Jahr den „Schelpe Strolchis“, also den Kindern in der Kindertagespflege von Jenny Huneke, zugutekommen lassen.

Der Weihnachtsmarkt mit seinen kleinen Büdchen, weihnachtlichem Ambiente und besinnlicher Musik habe ein ganz besonderes Flair, meint der Vorsitzende des Feuerwehr-Fördervereins der Löschgruppe Brenkhausen, Tim Drüke, der sich gemeinsam mit den Pfadfindern St. Georg aus Brenkhausen maßgeblich um die organisatorische Umsetzung kümmert.

Das Angebot sei laut Tim Drüke für so einen kleinen Markt verhältnismäßig groß und die Preise seien dagegen niedrig. Neben Glühwein und selbst gemachtem Eierpunsch werden Kaffee und Kuchen, Würstchen, Kartoffelpuffer, Waffeln sowie verschiedene weitere Getränke angeboten. Heizpilze sollen für eine heimelige Atmosphäre sorgen.

Der Weihnachtsmarkt wird am 26. November um 14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule in Brenkhausen eröffnet. Sowohl die Pfadfinder als auch der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr aus Brenkhausen freuen sich auf den Weihnachtsmarkt für einen Tag mit „open end“, meinen die Veranstalter.