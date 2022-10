Störche in Ovenhausen bekommen neues Zuhause

Auf dem Gelände der Firma Maderas Holztechnik in Ovenhausen gehört Meister Adebar zum lieb gewordenen Inventar. Das soll so bleiben, auch wenn der stillgelegte Schornstein aus Sicherheitsgründen weg musste. Seit 2015 hatte der Schlot das ortsbildprägende Storchennest getragen. Dieses bekommt jetzt fast an der selben Stelle einen neuen Unterbau in Gestalt eines Lärchen- oder Douglasienstamms - so dass Storch und Störchin möglichst schon im nächsten Frühjahr wieder als „Obermieter" des Unternehmens ins gemachte Nest einziehen können.

Der Storch, der sich 2016 erstmals auf dem Horst in 25 Metern Höhe die Ehre gab und in Erinnerung an den Namensgeber seines (Wahl-)Heimatortes den Namen Ovo trägt, „ist für uns ein Maskottchen", sagt Ralf Lüke, Geschäftsführer der Firma Maderas. Denn beim Tornado am 20. Mai dieses Jahres hatte das Unternehmen, wie er bilanziert, trotz großer Schäden Glück im Unglück. Der verheerende Wirbelsturm deckte das Dach des Bürogebäudes ab. „Unsere Büros gibt es nicht mehr. Wir sitzen jetzt in der Halle, in der wir eigentlich unsere ersten selbst hergestellten Möbel ausstellen wollten." Diese Pläne hat das Unwetter durchkreuzt. Jetzt geht es mit der Produktion und Vermarktung der eigenen hochwertigen Massivholzmöbel erst Anfang 2023 los.