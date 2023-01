Streit zwischen Betrunkenen in Höxter eskaliert: Mann (39) verletzt

Ein Streit zwischen zwei betrunkenen Männern in Höxter ist komplett eskaliert: Ein 37-Jähriger hat dabei einen Höxteraner (39) mit einem Tritt vor dem Brustkorb verletzt.

Tritt vor den Brustkorb: Was den Täter nun erwartet

Bei einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei betrunkenen Männern in Höxter ist einer der Beteiligten verletzt worden.

Die Schlägerei ereignete sich laut Polizei am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr vor dem Eingang eines Supermarktes an der Brenkhäuser Straße in Höxter.

„Die augenscheinlich stark alkoholisierten Männer gerieten zunächst in einen verbalen Streit, der anschließend eskalierte. Durch den Tritt des 37-Jährigen fiel sein Kontrahent auf einen Fahrradständer und verletzte sich dabei“, berichtet Polizeisprecher Edison Buch.

Nachdem der Täter sich vom Tatort entfernt hatte, wurde er von der Polizei in der näheren Umgebung gefunden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.