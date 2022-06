Super-Heli erstmals über Höxter mit Rettungswinde im Einsatz

Höxter

„Christoph Dortmund“ ist der erste zivile Rettungshubschrauber in NRW mit Rettungswinde. Er soll bei Einsätzen in schwierigem Terrain helfen. Der erste Einsatz führte den aufgerüsteten Super-Rettungshubschrauber im Kreis Höxter zum Brunsberg bei Höxter. „Christoph Dortmund“ hat einen abgestürzten 60-jährigen Gleitschirmspringer aus den Bäumen am 300-Meter-Berg am Freitag erfolgreich gerettet.

Von Michael Robrecht