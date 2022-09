Synthetische Eisbahn rettet den Advent in Holzminden

Höxter/Holzminden

Alle Jahre wieder erstrahlen Deutschlands Städte in der Adventszeit in festlichem Glanz. Überall finden Weihnachtsmärkte statt. Eigentlich. Fällt das alles in diesem Jahr aus – wegen der Energiekrise? Stille Nacht? Höxter ohne Lichterglanz und Holz-Hütten auf dem Marktplatz? Oder Holzminden ohne die große Eisbahn und gemütliche Beleuchtung in der City?

Von Michael Robrecht