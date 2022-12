„Taschengeld“ aus Höxter hilft Frauen

Die fünfte Handtaschenbörse des Zonta-Clubs Höxter am letzten Septemberwochenende in der Marienkirche war ein großartiger Erfolg. Die Frauen konnten 7814 Euro „Taschengeld“ spenden.

Das „Taschengeld“ hilft Frauen in Not. Das Foto zeigt Barbara Fien (Zonta-Club, Leiterin des Arbeitskreises Taschenbörse), Heike Jandt (Zonta-Club, Arbeitskreis Taschenbörse), Leonore von Falkenhausen (Zonta-Club, Vizepräsidentin), Dr. Josef Molitor (Vorstand Förderverein für das Frauen- und Kinderschutzhaus), Christina Irgang (Zonta-Club, Arbeitskreis Taschenbörse), Hedwig Mellwig (Vorsitzende des Fördervereins für das Frauen- und Kinderschutzhaus) und Claudia Bonefeld (Zonta-Club, Arbeitskreis Taschenbörse).

Getreu der Zonta-Devise, vor Ort zu helfen und den Blick auch in die Welt zu richten, kommt der stolze Erlös des Benefiz-Taschenverkaufs je zur Hälfte dem Förderverein für das Frauen- und Kinderschutzhaus im Kreis Höxter sowie „Medica Mondiale“ zugute. Diese Organisation mit Sitz in Köln hilft Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten, die sexualisierte Gewalt erfahren haben.

„Wir freuen uns sehr und sind dankbar für die Unterstützung“, übermittelte das Team aus Köln anlässlich der Spendenübergabe herzliche Grüße nach Höxter. Dem Dank schloss sich Hedwig Mellwig, Vorsitzende des Fördervereins für das Frauen- und Kinderschutzhaus, bei einem Gedankenaustausch mit Zonta-Frauen an.

Kernanliegen des Clubs

„Frauen- und Kinderschutzhäuser sind ein Kernanliegen unseres Clubs. Wir können für Frauen am ehesten etwas tun, wenn wir diese segensreiche Einrichtung immer wieder unterstützen“, brachte Zonta-Vizepräsidentin Leonore von Falkenhausen einen Konsens innerhalb der Gemeinschaft auf den Punkt. Sie signalisierte, dass der Club mit der regelmäßigen Hilfe am Ball bleiben werde.

Jede Spende, so auch die 3907 Euro „Taschengeld“, unterstützt von Gewalt betroffene Frauen beim Aufbau eines selbstbestimmten, friedvollen Lebens. Das ist es, was das Frauen- und Kinderschutzhaus erreichen will. Frauen und Kinder finden in der Einrichtung Zuflucht, Schutz und auch Hilfe beim Neubeginn ohne Gewalt.

Vielseitige Unterstützung

Der Förderverein trägt zum Fortbestand des Frauen- und Kinderschutzhauses bei. Mit seinen Spenden werden aber auch mal schöne Dinge ermöglicht, die den Frauen und ihren Kindern Kraft und Zuversicht geben: Ausflüge beispielsweise oder gemeinsame Aktionen wie Kochen oder Basteln. Den Kindern gibt Freizeitspaß wie Reiten ein Stück Unbeschwertheit. Auch das macht der Förderverein möglich. Hinzu kommen Lebensmittelgutscheine oder auch Tankzuschüsse für den hauseigenen Bulli, der für Arztbesuche und andere Wege zur Verfügung steht.

Spielgeräte für den Garten hat der Verein ebenfalls mitfinanziert. Außerdem hat er die notwendige neue Küche bezuschusst. Kurz vor Weihnachten komme nun die Spende aus der Taschenbörse gelegen, sagt Hedwig Mellwig.

Mitglieder willkommen

Unterstützungsbedarf besteht permanent. Denn in Haus und Garten fallen immer wieder Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen an. Zurzeit besteht Bedarf an Handtüchern, Bettwäsche, Matratzen und Notbetten. Diese Betten werden dann gebraucht, wenn das Haus eigentlich voll belegt ist und dennoch Frauen und Kinder Zuflucht suchen. Für diese dringenden Fälle gibt es das Notzimmer.

Neben Spenden sind auch neue Mitglieder willkommen. Das können Privatpersonen, aber auch Einrichtungen sein. „Wir würden uns freuen, wenn andere Städte dem Beispiel von Höxter und Willebadessen folgen. Beide Kommunen sind Mitglied“, berichtet die Vorsitzende, die in ihrem Aufruf an die Kommunen vom Zonta-Club ausdrücklich unterstützt wird.

Taschenbörse 2023 in Vorbereitung

In ihrer Tatkraft bleiben die Zonta-Frauen unermüdlich. Denn nach der Taschenbörse ist vor der Taschenbörse. Schon jetzt geben Bürgerinnen und Bürger für 2023 bereits Taschenspenden ab. „Das freut uns sehr.“ Denn sowohl jene, die sich von gut erhaltenen Taschen trennen, als auch jene, die bei der Börse einkaufen, setzen ein Zeichen der Hilfe.