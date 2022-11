Tattoos ziehen Fans in die Stadthalle Höxter

Höxter

Tätowierungen erfreuen sich großer Beliebtheit und zieren die Körper der Menschen. Beliebte Motive sind etwa besondere Daten oder Portraits, die auf nahezu jedem Körperteil festgehalten werden können. In Höxter ist jetzt in der Residenz Stadthalle die dritte Tattoo-Convention veranstaltet worden und lockte Freunde der Körperkunst teilweise von weit her.

Von Katharina M. Grote