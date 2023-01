Taucher schicken nasse Neujahrsgrüße aus der Weser in Höxter

Höxter

Zum Neujahrstag springen Tausende Europäer wieder ins eiskalte Meer oder in die Flüsse. Auch die Australier begrüßten so das neue Jahr. Diese Tradition ist uralt. In Höxter sind Mitglieder der Tauchergemeinschaft in die Weser gesprungen und in Begleitung eines Bootes von Boffzen bis Höxter geschwommen. Chapeau!

Von Michael Robrecht