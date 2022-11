Wegen hoher Spritpreise  und Mindestlohn-Sprung: Taxifahren wird im Kreis Höxter teurer

Das Taxifahren im Kreis Höxter wird also zum 1. Dezember 2022 teurer und die Kunden müssen tiefer in die Tasche greifen. Bei sechs Gegenstimmen hat der Kreistag die Erhöhung der Gebühren in seiner jüngsten Sitzung in Höxter in der Kreishausaula beschlossen. Die Anhebung bezieht sich ausschließlich auf die typischen Taxifahrten (Barfahrten) und nicht auf Krankenfahrten, die mit den Sozialversicherungsträgern direkt ausgehandelt werden.

