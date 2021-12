Telefon des Bischofs steht nicht still

Zwei Tage noch bis Heiligabend. Anba Damian sitzt in seinem Büro. Immer wieder klingelt das Telefon. Der Bischof ist nicht nur an diesem Morgen ein gefragter Mann. Seine weihnachtlichen Botschaften sind gefragt.

Weihnachtliche Vorfreude: Im Büro von Anba Damian steht das Telefon nicht still. Der koptische Bischof bereitet mit zahlreichen Helferinnen und Helfern den Heiligabend vor und freut sich ganz besonders auf die Christmette in der katholischen Kirche St. Johannes Baptist in Brenkhausen.

Dabei gibt es bis bis zum Fest noch so viel Arbeit in koptischen Kloster in Brenkhausen. Die Eingangstür muss repariert werden. Bauprojekte sollen in Gang gebracht werden. Weihnachten wird dann auch im Kloster Ruhe einkehren.