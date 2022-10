„Telekom Shop Höxter“ öffnet im Oktober

„Der neue Telekom Shop Höxter wird unser 14. Geschäft sein. Wir freuen uns auf den Start noch in diesem Monat“, betonte Geschäftsführer Claus Voss auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES. Es tut sich derzeit viel zu Beginn der Fußgängerzone in Höxter.

In der Kreisstadt wird noch in diesem Monat der „Telekom Shop Höxter" eröffnet. Er ist gleich zu Beginn der Fußgängerzone zu finden (Corbiestraße 33).

Und zwar am Eckhaus zur Markstraße in der Corbiestraße 33 – dort, wo auch die Werbegemeinschaft Höxter im Obergeschoss ihr Zuhause hat. Zuletzt war in dem Gebäude eine Zeit lang der „Euroshop“ mit einer Filiale vertreten. Dann kam der für viele überraschende Auszug in diesem Jahr. „Für uns ist das ein Glücksfall, denn die Höxteraner Innenstadt mit ihren Fachgeschäften ist sehr gut aufgestellt. Da passen wir hervorragend hinein. Unser Standort liegt ja nahe von großen Parkplätzen, das ist ideal für die Kunden“, verriet Voss dieser Zeitung.