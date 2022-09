Teures Baumaterial: Kostenprognose für Albaxen steigt von 1,5 auf 2,3 Millionen Euro

Höxter/Albaxen

Dass die Grundschule im Wesertal in Albaxen erweitert werden soll, das ist im Mai bereits erstmals in einer Ausschusssitzung öffentlich erläutert geworden. Steigende Schülerzahlen und fehlender Raum für die OGS sorgen für Handlungsdruck bei der Stadt. In der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses Höxter im Rathaus hat Georg Beverungen (städtisches Bauamt) erste konkrete Planungen für einen mehrgeschossigen Anbau neben dem 1950er-Jahre-Schulgebäude vorgestellt. Kostenschätzung: 2,3 Millionen Euro.

Von Michael Robrecht