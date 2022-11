Höxter-Ottbergen

So eine Arztpraxis ist für gewöhnlich kein Ort, an den man sich gerne begibt. Da ist es wertvoll, wenn das Krankenbett zuhause eingerichtet ist und der Patient zuhause umsorgt wird. So wie es derzeit im KuStall in Ottbergen der Fall ist: Dort führte das Theater im KuStall (ThimKu) „Der eingebildete Kranke“ nach Jean-Baptiste Poquelin alias Molière auf.

Von Katharina Grote