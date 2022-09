Theatergruppe TON „praktiziert“ in der „Praxis Dr. Bunsenhaupt“ in Stahle

„Ein Besuch, den man nicht versäumen sollte, denn Lachen ist ja bekanntlich die beste Medizin“, so die Veranstalter.

Im Laufe der Proben haben sich noch ein paar personelle Veränderungen und somit das Mitwirken neuer Gesichter ergeben. Daher freuen sich neben Bianca Auberg, Anjouli Bettermann, Jessica Fritsche, Christiane Jenewein-Stille, Karin Peltner, Maximilian Sakowski, Niklas Schmidt, Elisa und Petra Zimmerius sowie Jens Auberg nun auch Mika Germer und Annika Schmidt auf ihren Einsatz. Beide teilen sich eine kleine Rolle als „Special-Guest“. Dabei werden sie und alle anderen von den erfahrenen Souffleusen Sonja Fahrenholz und Jürgen Schacht unterstützt.

Und wenn sich dann in Kürze siebenmal der Vorhang in der Kulturscheune Stahle hebt, „dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein Stück freuen, bei dem sicherlich die eine oder der andere ein Déjà-vu-Erlebnis bekommen wird“, meinen die Veranstalter. „Denn was da in der Arztpraxis des Dr. Bunsenhaupt alles passiert, kommt vielen sicherlich sehr bekannt vor ...“

Wie man es von TON gewohnt sei, sorgten auch beim neuesten Stück die leicht überspitzt dargestellten Charaktere, der Wortwitz und auch die Handlung „für zwei Stunden Spaß, bei dem natürlich auch die Liebe nicht fehlt“.

Doch was passiert genau in der Komödie, die irgendwo in Deutschland spielt? - In der kleinen Praxis des Allgemeinmediziners Dr. Antonius Bunsenhaupt herrscht der normale Wahnsinn. Da kommen die Patientinnen und Patienten mit all ihren Wehwehchen und Zipperlein und alles könnte schön sein, wenn ... ja, wenn da nicht die Sprechstundenhilfe Gerda Schniepelried wäre, die ein äußerst resolutes Regiment führt! Mit ihrer zynischen und rigorosen Art lässt sie an keinem ein gutes Haar – außer am Doktor.

Vor allem ihre Kollegin Cinderella bekommt stets Gerdas verbale Attacken zu spüren. Doch die junge Frau ist selbstbewusst genug, sich normalerweise davon nicht den Tag vermiesen zu lassen. Immerhin hat das Leben ja viel Schönes zu bieten: Zum Beispiel den schüchternen Assistenzarzt Nepomuk, der Dr. Bunsenhaupt zukünftig unterstützen wird... Aber auch Cinderella merkt, dass nichts umsonst ist – denn plötzlich steht Sandrina Hembsburg in der Praxis und stellt eine drastische Forderung!

Aber auch die Reinigungskraft Lisbeth Tännle steht bei Gerda in Missgunst – ob sich das jedoch nicht später vielleicht rächen wird, bleibt abzuwarten.

Ansonsten empfindet Gerda die Patientinnen und Patienten als äußerst störend. Allen voran Erna Paff, die scheinbar nahezu jeden Tag einen Grund hat, in die Praxis zu kommen... und auch Adele Muttgen, welche offenbar schon alle Krankheiten hatte, nervt Gerda. Und als dann auch noch der ungehobelte Herr Rottboller erscheint, bestätigt sich Gerdas Abneigung gegenüber Patientinnen und Patienten umso mehr.

Ganz schlimm wird es für Gerda, als eines Morgens ihr Auto versagt. Zum Glück bietet die Geschäftsfrau Vicky DeBroe einen Ausweg aus diesem Schlamassel – wenn auch vielleicht nicht ganz legal ... Und wie sich das ganze Wirrwarr aufklärt, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer ab Mitte September wie gewohnt in der Kulturscheune Stahle.

Die Aufführungstermine sind: Freitag, 9. September, um 19.30 Uhr, Samstag, 10. September, um 19.30 Uhr, Sonntag, 11. September, um 16.30 Uhr, Dienstag, 13. September, um 19.30 Uhr, Freitag, 16. September, um 19.30 Uhr, Samstag, 17. September um 19.30 Uhr und Sonntag, 18. September, um 16.30 Uhr.

Karten gibt es an der Tages- bzw. Abend-Kasse für 7 € pro Person. Für die Verpflegung vor und nach dem Stück sowie in den Pausen sorgt in bewährter Manier der Kulturförderverein Stahle.

Weitere Infos erhalten Sie unter www.mcton-theater.de und unter www.stahle.de .