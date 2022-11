Topband „Brings" spielt zum Jubiläum in Bredenborner Schützenhalle

„Brings" kommen wieder in den Kreis Höxter. Auf ihrer großen Deutschland-Tour gastiert die Kölner Kult-Band am Samstag, 20. Mai 2023, in Bredenborn. Wegen der Corona-Pandemie musste das bereits für 2020 geplante Konzert zunächst verlegt und später sogar abgesagt werden. Im dritten Anlauf soll es nun endlich klappen, freuen sich die Veranstalter, eine der erfolgreichsten Kölschrock-Bands in der Schützenhalle begrüßen zu dürfen.

Kölsche Nacht mit Vereinen am 20. Mai - Kartenvorverkauf startet am 1. Dezember

„Dreimal ist Bredenborner Recht“, bringen es Markus Finger und Marcus Stiera mit einer abgewandelten Redewendung auf den Punkt. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Bredenborner Vereine freuen sich die DJs Markus und Marcus, die Jungs aus Köln nochmal für einen Gastauftritt im Rahmen der Kölschen Nacht gewonnen zu haben. Diese findet im kommenden Jahr im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Dachorganisation der Bredenborner Vereine in der örtlichen Schützenhalle statt.

Der Heimatschutzverein Bredenborn gilt als Dachorganisation der Bredenborner Vereine. Und das seit mehr als 50 Jahren. Grund genug, im Mai mit der Kölschen Nacht ein ganz besonderes Highlight zu präsentieren. „Bereits bei den vergangenen Konzerten von Kasalla und Cat Ballou hat sich unsere Schützenhalle als partyerprobt erwiesen“, weiß Mathias Hengsbach vom Heimatschutzverein zu berichten. „In den vergangenen drei Jahren haben wir einige umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen in der Halle umgesetzt“, freuen sich die Mitglieder auch darauf, vielen Gästen das Ergebnis zu präsentieren. Das 2020 geplante Brings-Konzert war schnell ausverkauft. Auch diesmal hoffen die Veranstalter auf eine vergleichbare Resonanz.

Kölsche Lieder

Nach dem Auftritt der Band legen die DJs Marcus und Markus die bekanntesten kölschen Lieder auf und heizen dem Publikum, wie gewohnt, ordentlich ein. Einlass in die Bredenborner Schützenhalle ist am 20. Mai um 19 Uhr. Der Brings-Auftritt beginnt um 20 Uhr. Im Anschluss folgt die Aftershowparty.

Brings wissen die Bühnen in und außerhalb des Rheinlands zu rocken - und werden das im nächsten Mai auch in Bredenborn beweisen. Foto: Universal Music

Die Kölner Kultband Brings

Die von den Brüdern Peter und Stephan Brings gegründete Band hat in den zwei zurückliegenden Jahrzehnten schon so ziemlich alle Höhen und Tiefen erlebt, die man als Musiker erleben kann. Ende der 1990er hatte die Band ihre besten Jahre schon vermeintlich hinter sich. Dann gelang ihnen im Jahr 2000 mit „Superjeilezick“ das, was man gut und gerne als Sechser im Lotto bezeichnen kann. Diese zündende Powerpolka ist mit jedem Jahr bekannter geworden und gehört mittlerweile weit über den Karneval hinaus zu den populärsten Songs Kölscher Mundart überhaupt. Dank „Superjeilezick“ öffneten sich für Brings Tür und Tor in der närrischen Hochburg Köln. Für die Band begann eine neue Zeitrechnung samt einem rundum gelungenen Imagewandel.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Kaum eine Karnevalssession in den letzten Jahren ist ohne einen neuen Stimmungshit von Brings ins Land gezogen. „Su lang mer noch am Lääve sin“, „Halleluja“, „Dat is geil“, oder „Polka, Polka“ sind klingende Beweise, wie gut Brings die Befindlichkeiten und Seelenlagen ihrer Mitmenschen kennen.

Brings haben noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Dass sie bisweilen mit ihren Songs auch angeeckt sind, hat sie letztendlich nur noch populärer gemacht. Ihre Konzerte deutschlandweit werden jährlich von tausenden Fans besucht und das seit über 30 Jahren. Wie einer ihrer größten Hits sagt, sind sie echte „Kölsche Jungs".

Vorverkauf zur Kölschen Nacht beginnt am 1. Dezember

Der Ticketverkauf startet am Donnerstag, 1. Dezember 2022. Karten sind für 30 Euro in den Autohäusern Ford-Heine, in den Filialen der Sparkasse Höxter, der "CafeBar – Die Apotheke Höxter" und im Internet unter www.eventim.de (zuzüglich Gebühr) erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets – sofern nicht ausverkauft – 35 Euro. Ein Tipp von den Veranstaltern: „Die Karten eignen sich prima als Weihnachtsgeschenk.“

Doch nicht nur bei der Kölschen Nacht in Bredenborn kommen die Freunde kölscher Musik im kommenden Jahr auf ihre Kosten.

Am Freitag, 1. September, heißt es in Albaxen: Kölsch und Brassmusik zum Jubiläum, wenn Albaxen seinen 1200. Geburtstag feiert. Mit der Brass- und Performance Band KNALLBLECH kommt eine junge Gruppe ins Dorf, die sich auf den Spuren der bekannten Kölner Brassband Querbeat befindet. Bei der Kölschen Sommernacht werden sie zusammen mit DJ Marcus und Markus den Gästen ordentlich einheizen.

Karten gibt es auch hier ab dem 1. Dezember in den Filialen der Sparkasse Höxter, Kronland Albaxen, der CafeBar die Apotheke in Höxter sowie auf www.eventim.de.