Tornado-Hilfe: Stadt Höxter freut sich über drei Millionen Euro

Höxter/Ovenhausen/Lütmarsen

In Sekunden hat das Sturmtief Emmelinde am 20. Mai 2022 in den Höxteraner Ortschaften Ovenhausen und Lütmarsen massive Schäden angerichtet. Die gute Nachricht aus Düsseldorf – das Land NRW will für den Wiederaufbau tief in die Tasche greifen und den betroffenen Kommunen helfen – kommt auch bei der Stadt Höxter gut an. Sie soll drei Millionen Euro bekommen.

Von Dennis Pape