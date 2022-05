Tornado zerstört frisch sanierten Sportplatz in Lütmarsen

Höxter-Lütmarsen

NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach hat sich am Sonntagmittag ein Bild von den Schäden gemacht, die der Tornado am frühen Freitagabend in Lütmarsen hinterlassen hat. Anschließend fuhr die Ministerin nach Ovenhausen weiter.

Von Marius Thöne