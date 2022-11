Trecker fährt Ampel auf B64 in Höxter um

Die Polizei hat den Verkehr auf der B64 in Höxter in Höhe der Kreuzung Westerbachstraße/Lütmarser Straße über mehrere Stunden regeln müssen. Der Grund: Ein Treckerfahrer (53) hatte gegen 8 Uhr eine Ampel gerammt. Die Polizei ermittelt auch wegen Unfallflucht.

Polizei regelt den Verkehr in der Kreisstadt bis 15.30 Uhr - Ermittlungen wegen Unfallflucht

Ein Treckerfahrer hat eine Ampelanlage in Höxter gerammt.

„Gegen 8 Uhr ist der Treckerfahrer mit Anhänger an der Kreuzung Westerbachstraße/Lütmarser Straße in Richtung Holzminden abgebogen. Dabei prallte ein Teil des Fahrzeugs laut Zeugen gegen die Ampel. Er ist anschließend einfach weiter gefahren, obwohl er von Zeugen und der Polizei darauf aufmerksam gemacht worden ist, dass er anhalten soll“, berichtet Polizeisprecher Jörg Niggemann. Am Ortsrand von Höxter wurde der Traktor dann von einem Polizisten angehalten. Kurios: Rein zufällig befand sich ein Sacharbeiter für Unfallflucht der Kreispolizeibehörde mit seinem Fahrzeug hinter dem Trecker - er konnte damit seinen nächsten zu bearbeitenden Fall direkt vor Ort miterleben.