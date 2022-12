Trend im Advent in Höxter:  Sehnsucht nach Geselligkeit

Er ist vom Zuspruch am 3. Adventswochenende in Höxter zufrieden. „Ich bin aus meinem Imbiss kaum herausgekommen“, meint er und beweist damit, dass Höxters Vier-Wochen-Weihnachtsmarkt angenommen wird. An der Gemütlichkeit der Weihnachtsmärkte wird also nicht gespart. Das heißt, es wird konsumiert an den Buden und auch in den Läden. So ein Markt bedient das Bedürfnis nach Geselligkeit und Wärme bei den Menschen, das in der Krise sehr groß sei, so eine deutschlandweite Umfrage.

