Trotz Krise Sprung in die Selbstständigkeit in Höxter gewagt

Carina Don und Sevda Gün eröffnen Friseursalon „Haar-Atelier“ in Brenkhäuser Straße

Höxter

Vier junge Friseurinnen und Friseure wagen trotz des Krisenjahres den Schritt in die Selbstständigkeit und wollen einen Salon aufbauen. Der Friseursalon „Haar-Atelier“ (Brenkhäuser Straße 11 Höxter) will das Angebot in der Kreisstadt bereichern.