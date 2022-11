Radfahrer und Passanten haben mehrfach die Weserbrücken-Vollsperrung ignoriert. Vor den Augen von Spaziergängern und den Besuchern der Landesgartenschau-Führung an der Weserpromenade am Sonntagnachmittag fuhren und schoben Radler mit ihren Fahrrädern seelenruhig über die Brücke.

Passanten öffnen Absperrungen und bringen sich in Gefahr

Respeklos und absolut frech verhalten sich die Radfahrer am Sonntagnachmittag auf Höxters Weserbrücke. Sie schieben ungeniert ihre Räder von Höxter auf die andere Weserseite zum Brückfeld und haben vorher die Absperrungen geöffnet. Diese gefährliche Aktion wird als Hausfriedensbruch gewertet.

Und das, obwohl zahlreiche Warnschilder ein Betreten der Baustelle streng verbieten. Videokameras, die die 165 Meter lange Weserquerung und das neue Bauzelt überwachen, sowie hohe Bauzäune wurden ignoriert

Videokameras zeichnen die „Geisterfahrer“ auf

Die Brücken-„Geisterfahrer“ sind nicht nur mit dem Baustellenkameras aufgezeichnet worden, auch das WESTFALEN-BLATT konnte am Rande der Promenadenführung mit 300 Besuchern Fotos der "Irrläufer“ machen. „Wir erleben das auf unseren Baustellen immer häufiger, dass sich Leute über Sperrungen einfach hinwegsetzen, Bauzäune wegschieben und Sperren öffnen und sich zwischen Baumaterial und gefährlichen Stellen selbst in große Gefahr bringen“, sagte Christiane Knippschild (Pressesprecherin Straßen NRW) gestern dem WB. Verwertbares Material, um die ungebetenen Gäste anzeigen zu können, liege zumeist nicht vor, so Knippschild.

Gesperrt! Video-Guard! Bauzäune! Durchgang-verboten-Plakate! Mehr geht eigentlich nicht an Höxters Weserbrücke. Foto: Michael Robrecht

Wer Sperrung missachtet, macht sich strafbar

Für Edison Buch (Pressesprecher der Polizei Höxter) handelt es sich bei den Brücken-Schwarzfahrern um Personen, die durch das Ignorieren der Sperrung den Tatbestand des Hausfriedensbruchs erfüllen. Um die Straftat zu verfolgen, müsse der Landesbaubetrieb Anzeige erstatten. Solche Fälle seien bisher aber noch nicht vorgekommen, so der Polizeibeamte. Zaunbeschädigung, Öffnung von Absperrungen zu gefährlichen Orten, Hausfriedensbruch: Wenn sotewas angezeigt werde, könne das ein Ermittlungsverfahren und Strafen zur Folge haben, erklärte die Kreispolizeibehörde.

Dreister geht es es kaum. Seelenruhig schieben dieses Fahrradfahrer am Bauzelt vorbei ihre Fahrräder über Höxter Brücke: Zuvor haben sie die Bauzäune und Absperrungen geöffnet. Tatzeit: Sonntag gegen 16 Uhr. Foto: Sabine Robrecht

Straßen NRW-Sprecherin Knippschild warnt alle, die die Brückensperrung mutwillig ignorierten, dass sie sich gerade auf einer solchen Baustelle mit neuem Betonpylon und offenen Löchern extrem in Gefahr bringen könnten. Leider seien solche Vorfälle landesweit besonders an „Nadelöhren“ festzustellen. Manche Leute würden sogar über Brücken laufen und die Bauarbeiter beschimpfen. Zuletzt sei ein Motorradfahrer am Möhnesee über einen gesperrten Damm gefahren und sei dabei fast abgestürzt. Rücksichtnahme und etwas zu akzeptieren, das würden manche Leute heute nicht mehr kennen, bedauerte die Pressesprecherin.

Schon im Sommer disziplinlose Radler

Die Polizei Höxter hatte bereits im Sommer viele disziplinlose Radfahrer, die ihr Fahrrad über die Brücke eigentlich schieben mussten, ansprechen und ermahnen müssen. Nicht immer gab es Einsichten, oft wurde laut über die Einschränkungen geschimpft.

In Höxter ist die Weserbrücke noch einige Zeit gesperrt. Als Ersatz gibt es die Fähre "Flotte Holli" auf der Weser, die Kleingärtner, Camper, Sportler und Beschäftigte über den Fluss bringt. Mitte November werden die ersten Stahlseile am 36 Meter hohen Pylon der Brücke gespannt.