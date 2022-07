Erster Spatenstich: Düfte- und Aromen-Museum „Sensoria“ wird in Holzminden gebaut

Holzminden

Das Neun-Millionen-Euro-Projekt „Sensoria Düfte & Aromen“ am Hafendamm wird tatsächlich gebaut. Mit dem ersten Spatenstich dokumentierten Stadt, Rat und Ideengeber in Holzminden, dass sie das Vorhaben für ein interaktives Museum für erfolgversprechend halten. Das Kultur- und Ausstellungs-Haus entsteht in der großen Baulücke in der westlichen Fußgängerzone unweit der Weserbrücke mit Stahler Ufer und Weserhotel. Das Gebäude setzt dort in seiner modernen Form einen städtebaulichen Akzent.

Von Michael Robrecht