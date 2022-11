Unbekannte öffnen Gattertor: Zwei Kamele bei Fürstenau ausgebüxt

Zwei Kamele sind nachts aus einer umzäunten Wiese in der Nähe des Schelpehofes zwischen Fürstenau und Brenkhausen ausgebüxt. Die exotischen Tiere konnten erst nach mehrstündiger Suche im Schnee wieder eingefangen werden. Pferdehof-Eigentümerin Britta Holländer ist erleichtert: „Ich bin glücklich, dass Dino und Elsa unverletzt wieder hier sind.“

Ein unbekannter Täter müsse das Gattertor offensichtlich am Wochenende mutwillig geöffnet haben, vermutet die 41-jährige Tierwirtin. Oder die Kamele seien am Wochenende durch einen Wolf oder ein anderes Wildtier aufgeschreckt worden, spekuliert sie am Dienstag gegenüber dem WESTFALEN-BLATT.