Unfälle bei Schnee-Glätte: Müllwagen gerät in Höxter-Fürstenau ins Rutschen

Es schneit und schneit: Der Winter hat große Teile des Kreises Höxter trotz des (meteorologischen) Frühlingsanfangs weiter im Griff. Am Mittwochmorgen (8. März) kam es zu drei witterungsbedingten Unfällen. Dabei geriet in Fürstenau ein Fahrzeug der Müllabfuhr ins Rutschen.

Autos landen in Leitplanke oder Graben – Lkw fährt sich fest

Drei wetterbedingte Unfälle hat die Polizei Höxter am Mittwochmorgen (8. März) gezählt. Fahrzeuge kamen unter anderem bei Borgentreich und Neuenheerse ins Rutschen. Der Witterung angepasste Fahrweise war dringend ratsam.

Bislang hat es an diesem Vormittag drei Unfälle – allesamt glücklicherweise ohne Verletzte – gegeben. Das Abfallsammelfahrzeug, dem die Straßenglätte in Fürstenau zum Verhängnis wurde, wurde von einer Hecke gestoppt. Den mitfahrenden Müllwerkern passierte nichts, lediglich das Strauchwerk wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen.