Unfall bei Höxter: Mädchen (3) verletzt

„Am Donnerstag fuhren gegen 11 Uhr eine 36-jährige Boffzenerin und ihre Tochter in einem Skoda auf der K45 Richtung Höxter. Zur gleichen Zeit beabsichtigte eine 26-jährige Höxteranerin, mit ihrem Mitsubishi von der Straße „Zur Lüre“ nach links auf die K45 Richtung Lüchtringen einzubiegen“, erläuterte Polizeisprecher Edison Buch die Situation. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle Insassen verletzt.

Die Boffzenerin und ihre Tochter wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. „Der Gesamtschaden geht in den fünfstelligen Euro-Bereich. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für eine halbe Stunde voll gesperrt“, so Buch weiter.