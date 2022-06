Unfallflucht in Höxter

Nach einem Unfall auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Höxter ist der Verursacher geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Parkplatz an der Brenkhäuser Straße, Ecke Lärchenweg, parkte am Dienstag von 16.30 Uhr bis 18.20 Uhr ein schwarzer Skoda Octavia Kombi. Anschließend wurde ein Schaden linksseitig am hinteren Radlauf festgestellt, den die Polizei auf mehr als 1500 Euro schätzt.

Da der Verursacher nicht feststeht, hat die Polizei die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen können Hinweise unter der Rufnummer 05271/9620 geben.