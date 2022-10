Unfallflucht in Höxteraner Wohngebiet

Bei Ermittlungen zu einer Unfallflucht in Höxter sucht die Polizei Zeugen.

Das Verkehrskommissariat in Höxter bittet mögliche Zeugen einer Unfallflucht, sich zu melden.

Die Tat ereignete sich bereits am Montag, 17. Oktober, zwischen 8.45 und 18 Uhr. Eine 26-jährige Frau aus Bad Pyrmont hatte ihren schwarzen Skoda-Geländewagen in diesem Zeitraum am rechten Fahrbahnrand der Widukindstraße, zwischen Ansgar- und Wibaldstraße, abgestellt.

Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass der vordere linke Kotflügel stark eingedrückt war.

Nach bisherigen Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Unfallverursacher um ein größeres Fahrzeug, ähnlich eines Lkws oder Transporters, handelt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.