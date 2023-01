Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein: Opel-Fahrer prallt in Höxter gegen Ampel

Höxter

An einem Ampelmast endete die Fahrt eines 27-Jährigen. Mit einem schwarzen Opel fuhr er am Montag, 2. Januar, auf der B 64 und wollte um 14.25 Uhr an der Ampelkreuzung nach rechts in die Brenkhäuser Straße in Fahrtrichtung Berliner Platz abbiegen.