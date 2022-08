Drei Frauen überleben im Auto neben umgestürztem Baum

Höxter

Ein schweres Gewitter hat in Höxter am frühen Freitagabend für Überflutungen und Sturmschäden gesorgt. Das Parkhaus Bachstraße ist vollgelaufen. Zahlreiche zum Teil wertvollen Autos stehen im Wasser. Auf dem B64-Parkplatz unter dem ehemaligen „Felsenkeller“ ist eine tonnenschwere Weide auf einen Kleinwagen gestürzt. Zum Glück hatten sich drei Frauen nicht in jenen Pkw gesetzt, sondern waren beim Unwetter in ein Nachbarauto geflüchtet.

Von Michael Robrecht