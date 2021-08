Unwetterfolge: Bahnstrecke durch Kreis Höxter gesperrt

Höxter (WB/rob). Das große Aufräumen im Kreis Höxter nach dem Unwetter am Dienstagabend geht weiter. Eine konkrete Folge des Starkregens ist, dass die Eggebahn-Strecke zwischen Paderborn und Höxter-Ottbergen noch bis voraussichtlich Freitagvormittag gesperrt bleibt.

Wie hier in Amelunxen am Bahnhof sind an diversen Stellen im Kreis durch das Unwetter Gleise unterspült worden.

Ein Sprecher der Nordwestbahn sagte, dass die Arbeiten am Gleisbett voraussichtlich bis Freitag gegen 11 Uhr beendet sein sollen. Dann sei die Strecke hoffentlich wieder befahrbar. Eine Verdichtungsmaschine soll Schotter befestigen, der an dem durch Wasser aufgeweichten Gleisbett aufgetragen worden ist.

An den Baustellen im Raum Höxter-Brakel wird die ganze Nacht durchgearbeitet. Der starke Regen hatte die Gleise an etlichen Stellen unterspült. Ein Sicherheitsrisiko will die Nordwestbahn nicht eingehen.

Alle Zugausfälle unter: www.nordwestbahn.de/de/ostwestfalen/unsere-region/streckennetz/linie/rb-84-egge-bahn

Ausfälle bei der Bahn

Teilausfall: RB 84 von Holzminden (ab 17:01) nach Paderborn Hbf (an 18:05) fällt am 17.10.2019 von Ottbergen (ab 17:26) bis Paderborn Hbf (an 18:05) aus.

Grund: Streckensperrung

Ein Schienenersatzverkehr von Ottbergen bis Paderborn Hbf ist eingerichtet.

Teilausfall: RB 84 von Paderborn Hbf (ab 16:53) nach Kreiensen (an 18:28) fällt am 17.10.2019 von Paderborn Hbf (ab 16:53) bis Ottbergen (an 17:32) aus.

Grund: Streckensperrung

Ein Schienenersatzverkehr von Paderborn Hbf bis Ottbergen ist eingerichtet.

Teilausfall: RB 84 von Paderborn Hbf (ab 17:53) nach Holzminden (an 18:54) fällt am 17.10.2019 von Paderborn Hbf (ab 17:53) bis Ottbergen (an 18:32) aus.

Grund: Streckensperrung

Ein Schienenersatzverkehr von Paderborn Hbf bis Ottbergen ist eingerichtet.