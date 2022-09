Uraufführung am Tag der Deutschen Einheit in Corvey

Höxter

Die Vesper in der Abteikirche Corvey am Tag der Deutschen Einheit auf eine feierliche Weise zu gestalten, das hat schon Tradition. In diesem Jahr, in dem sich am 25. September zum 1200. Mal die Gründung Corveys jährt, wird sie mit einem ganz besonderen Highlight zelebriert. So wurde der in Marienmünster lebende Komponist Walter Steffens (*1934) beauftragt, eigens für die abendliche Gebetsstunde am diesjährigen Gedenk- und Feiertag ein Konzert für Violine und Orchester zu schreiben.