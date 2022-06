Urlaub im Hausboot auf dem See bei Godelheim

Höxter

Durch die Luft ins Wasser: Spektakulär hat ein stilvolles Hausboot am Dienstag mit Hilfe eines Krans seinen Weg vom Tieflader in einen der Seen zwischen Höxter und Godelheim gefunden. Das schwimmende Ferienhaus ist Teil einer Anlage, die NRW-weit ihresgleichen sucht.

Von Sabine Robrecht