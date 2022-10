Verbandstag in Höxter stärkt Gemeinschaft der Frauen

Sie ist und bleibt eine starke Gemeinschaft: die Evangelische Frauenhilfe in der Region. Das ist jetzt beim Bezirksverbandstag der Frauen mit rund 70 Teilnehmerinnen deutlich geworden, der mit einem gemeinsamen Abendmahlsgottesdienst in der Marienkirche von Höxter begann.

An der Orgel sorgte Marion Kusserow für die musikalische Begleitung. Pfarrerin Friedhilde Lichtenborg, die seit Jahren wertvolle Arbeit als evangelische Krankenhausseelsorgerin leistet, hielt die Festpredigt. In den Mittelpunkt stellte sie die Bedeutung der Frauenhilfe in der heutigen Zeit – als Verband ehrenamtlicher Frauen, die sich in lebendiger Gemeinschaft als Christinnen engagieren und das Leben in ihrem direkten Umfeld und ihrer Gemeinde aktiv mitgestalten. Dabei ging sie im Detail auf die Ziele und die Arbeit der Frauenhilfe ein. Der Frauenverband habe das Ziel, das Evangelium als Befreiungs- und Heilungsgeschehen für Frauen zu verstehen, verbindliche Zusammenkünfte und Treffen zu organisieren sowie ökumenische Beziehungen, interreligiöse Dialoge und gesellschaftliche Weltverantwortung wahrzunehmen. „Frauen setzen sich für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung ein. Dabei nimmt die Evangelische Frauenhilfe ihre Arbeit wahr – mit und für Frauen“, so Friedhilde Lichtenborg.