Vereine können sich auf der Gartenschau in Höxter präsentieren

Für die Präsentationen stehen verschiedene Veranstaltungsflächen zur Verfügung, die auf dem gesamten Gelände verteilt liegen. „Im Archäologie-Park im Weserbogen befindet sich unsere Hauptbühne“, sagt Ruberg.

Hinzu kommen eine Veranstaltungsfläche an der Weserpromenade beim Pavillon der Ortschaften und der Lesegarten am Hoffmann-von-Fallersleben-Denkmal am Wall. „Im Remtergarten am Schloss Corvey wird es eine Outdoor-Küche geben“, sagt Ruberg. „Je nachdem, um welche Veranstaltung es sich handelt, kommt auch jeder andere Geländeteil infrage, zum Beispiel für Walking-Acts, Sport-Aktionen oder kleine Präsentationen“, sagt Ruberg. „Wir finden auf jeden Fall die passende Bühne oder den passenden Veranstaltungsort.“

Für Nachfragen und Anmeldungen ist Anna-Lena Ruberg per Mail unter veranstaltung@hoexter.de oder telefonisch unter 05271/963-4044 zu erreichen.