Verkaufsoffener Sonntag: drei weitere Termine zur Landesgartenschau in Höxter

Die verkaufsoffenen Sonntage in Höxter erfreuen sich immer großer Beleibtheit. Beim Höxteraner Frühling 2022 schlängelten sich die Gäste noch durch die Baustelle. .

Diese Auffassung äußerte er unverblümt im Rat, der ohne größere Debatten der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses folgte und grünes Licht für die Zusatz-Sonntage am 30. April, am 11. Juni und am 6. August gab.