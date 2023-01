Verzögerte Zustellung auch in Höxter: Postboten streiken

Die zweite Tarifrunde zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft hatte kein Ergebnis gebracht. Verdi fordert wegen Inflation und Wohnkosten für die Mitarbeiter 15 Prozent mehr Gehalt. Mit Banner, Fahne und neongelben Warnwesten waren die Demonstranten in Höxter unterwegs. Ob der Warnstreik Auswirkungen auf die Brief- und Paketverteilung in Höxter und Umgebung hat, wird sich auch am Samstag zeigen. Die Postboten haben auch in Holzminden gestreikt. Etliche Briefkästen blieben hier wie in Höxter schon am Freitag leer. Die Auswirkungen des Streiks ziehen sich bis in die kommende Woche, so ein ver.di-Sprecher. Liegengebliebene Briefe könnten später relativ einfach nachträglich zugestellt werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert