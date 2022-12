VHS Höxter: Bunter Würfel an Bildungsangeboten

Sie gehört zu den 131 Volkshochschulen in NRW und zählt mit ihrem vielfältigen, zertifizierten Programm zu den erfolgreichsten Bildungseinrichtungen des Landes. Die VHS der Städte Höxter und Marienmünster freut sich jährlich über rund 4000 Teilnehmer in den Kursen und 3000 Gäste bei den Sonderveranstaltungen.

Volkshochschule Höxter-Marienmünster stellt sich Herausforderungen in der Pandemie – Senioren als starke Zielgruppe

Vor dem VHS-Gebäude in der Möllingerstraße in Höxter: Leiter Rainer Schwiete setzt mit seinem Team auf Vielfalt und neue Ideen bei den Bildungsangeboten.

Das WESTFALEN-BLATT sprach mit dem erfahrenen VHS-Leiter Rainer Schwiete, der seit 2001 das Ruder in der Hand hält, über die Zeit in der Pandemie, das starke VHS-Team, die neuen Zielgruppen und die Herausforderungen. Natürlich habe Corona die Arbeit der Volkshochschule deutlich beeinträchtigt, resümiert Schwiete. „Corona war ein massiver und intensiver Einschnitt mit mehreren Lockdowns und der absoluten Einstellung des Programmbetriebs. Das hat es so seit 1978 nicht gegeben.“